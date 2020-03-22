Playboy закрыл печатную версию из-за коронавируса

22.03.2020, 16:09, Разное

Эротический журнал для мужчин Playboy закрыл печатную версию из-за коронавируса. Издание перешло на цифровой формат.

Весенний выпуск Playboy станет последним, который выйдет в печатном варианте в США. Причиной такого решения издательский дом Playboy Enterprises назвал страх перед пандемией коронавируса, вынуждающей людей избегать лишних контактов с предметами. Кроме этого, в связи с введением карантина усложняется поставка компонентов и организация процесса печати журнала, а также логистика.

Стоит отметить, что по утверждению европейских ученых, вирус COVID-19 живет на бетонной или металлической поверхности не дольше 72 часов. Время сохранения коронавируса на бумаге и ткани намного меньшее.