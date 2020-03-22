Эксперты считают Motorola Moto G8 Power Lite очень противоречивым из-за слабой платформы

22.03.2020, 16:09, Разное

Как известно, смартфон Motorola Moto G8 Power Lite оснастят мощной батареей на 5 тысяч мАч и 6,5-дюймовым HD+-дисплеем, потребляющим меньшее количество энергии. Впрочем, эксперты все равно не считают девайс флагманским в своем сегменте из-за слабой платформы и отсутствия быстрой зарядки.

Что касается дизайна новинки, то он не сильно отличается от собратьев по линейке, единственное различие заключается в материале корпуса. Главным минусом устройства называют процессор MediaTek Helio P35: пользователи считают, более уместным выбором стал бы бюджетный представитель SoC Snapdragon. Количество оперативной и постоянной памяти в смартфоне составит 4 и 64 Гб соответственно, а тройная основная камера получит датчики на 16+8+2 Мп. Вместо быстрой зарядки ожидается появление обычной 10-ваттной.

Модуль NFC пока отсутствует – дело в том, что Motorola оснащает свои аппараты подобной функцией лишь для определенных рынков. Предположительная цена девайса – 190 евро.