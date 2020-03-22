Представлены 8 лучших игр для Android и iPhone, которые помогут отвлечься от коронавируса

22.03.2020, 16:09, Разное

Главной темой последних недель стало распространение коронавируса и мер, предпринимаемых для борьбы с заболеванием. Из-за вируса многие люди отправлены на карантин и не знают, чем себя занять. Эксперты IT-индустрии составили список игр для гаджетов, работающих на операционных системах Android и iPhone, которые помогут отвлечься от СOVID-19.

Ravenhill: скрытая тайна

В Ravenhill пользователь должен найти скрытые объекты на картинках. Производители обещают захватывающие сюжетные линии, приятные звуки, прекрасную графику и веселые мини-игры «три в ряд».

SelfCare

Эта игра о пребывании в постели. В ней нет способа победить, нет четких целей, нет таймеров или отсчетов. Игра побуждает быть осторожными с собой и помнить о своем собственном психическом состоянии. Разработчики уверяют, проект заставит чувствовать себя спокойно после каждого сеанса.

Hearthstone

Hearthstone – коллекционная карточная игра Blizzard Entertainment. В приложении необходимо собирать мощные карты и создавать могущественные колоды. Также можно призывать миньонов и использовать заклинания, чтобы захватить контроль над постоянно меняющимся полем битвы.

Florence

“В 25 лет Флоренс Йео чувствует себя немного застрявшей. Ее жизнь – это бесконечная рутина работы, сна и слишком много времени в социальных сетях. Затем однажды она встречает виолончелиста по имени Криш, который меняет все в том, как она видит мир”, – говорится в описании игры. Пользователь может испытать каждый удар отношений Флоренции и Кришна через серию сделанных на заказ виньеток геймплея – от флирта до борьбы, от помощи друг другу в развитии и до разрыва отношений.

Pandemic

Pandemic – настольная семейная игра, которая проста для понимания и очень забавная. Она поставит в апокалиптическую ситуацию, когда все должны работать как команда, чтобы спасти мир. Пользователь должен открывать лекарства от четырех смертельных заболеваний. Игрок путешествует по миру, лечит людей от инфекции и находит препараты.

Для того, чтобы добиться успеха, геймер должен работать в команде. «Время идет, а вспышки и эпидемии разжигают распространяющуюся пандемию. Можете ли вы найти все четыре лекарства вовремя? Судьба человечества в ваших руках», – рассказывают разработчики.

AdVenture Capitalist

Данная игра рассчитана на тех, кто мечтает стать крупным бизнесменом. Игрок начинает скромным продавцом лимонада, а в процессе становится генеральным директором крупной межнациональной компании. Во время игрового процесса у персонажа можно менять одежду, а также развивать бизнес не только на Земле, но и Марсе и Луне.

Mystic Messenger

В «Мистическом мессенджере» персонажи общаются, пишут и звонят. В течение 12 дней пользователь столкнетесь с множеством романтических ситуаций, а также интригами и тайнами. История имеет несколько ветвей и концовок.

80 Days

Игра создана по мотивам произведения Жюля Верна «80 дней вокруг света». Филеас Фогг заключил пари, что может совершить кругосветное плавание всего за восемьдесят дней. Геймеру для прохождения квестов нужно будет сбалансировать свое здоровье и финансы, следить за временем и тем, чтобы не отстать от группы слишком далеко. Игрок будет путешествовать на дирижабле, подводной лодке, механическом верблюде, паровозе и многом другом, участвуя в гонках с другими игроками.