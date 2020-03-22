Адвокат Горгадзе пожелал главному инфекционисту Ставрополья поскорее выздороветь и предстать перед судом

22.03.2020, 16:08, Новости дня

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ), адвокат Шота Горгадзе пожелал скорейшего выздоровления главному инфекционисту Ставропольского края Ирине Санниковой и выразил надежду, что она станет первой россиянкой, представшей перед судом за несоблюдение карантина в период вспышки коронавирусной инфекции.

«Искренне желаю главному инфекционисту Ставропольского края скорейшего выздоровления (у нее двусторонняя пневмония на фоне инфекции короновируса), но по ее выздоровлении именно она должна стать первой, в отношении которой будет вынесен обвинительный приговор (до пяти лет лишения свободы)», – написал Горгадзе в Facebook.

«Да, да, это говорит адвокат, в силу профессии призванный защищать. И говорю я исключительно в целях защиты. Защиты общества, наших родителей, наших сограждан в непростое время», – отметил он.

«И если глупых куриц, лижущих унитаз в доказательство того, что вирусы неопасны, мы в пример не берем, то специалиста, прекрасно отдающего себе отчет во всех рисках, мне с юридической стороны совсем не жаль. Пусть поскорее выздоравливает и предстанет перед судом!» – написал член СПЧ.

Горгадзе призвал «не играть в игрушки», «жестко привлекать к ответственности тех, кто сеет панику и тех, кто своими безответственными поступками создает угрозу повторения итальянского развития событий у нас».

Напомним, вернувшись из Испании, Санникова продолжила ходить на работу. Правоохранители усмотрели в действиях медика признаки нарушений статей УК о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности. Инфекционисту грозит уголовное дело.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Санникова поправится и сразу после этого уйдет в монастырь.

В свою очередь бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил в защиту Санниковой, предположив, что у опытного инфекциониста «притупилась бдительность».