“Танк, похожий на трактор”. Харьковский губернатор Кучер ответил Кернесу, который назвал его молью

22.03.2020, 16:01, Новости дня

Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер назвал тракторами мэра Харькова Геннадия Кернеса и бизнесмена Александра Ярославского, которые создали штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом губернатор написал 20 марта в Facebook.

Перед этим Кернес сравнил себя и Ярославского с танками, а Кучера – с молью.

“Кернес и Ярославский – это танк, который скорее похож на трактор производства ХТЗ, выпуск которых Ярославский так и не наладил, хотя много об этом говорил. Теперь он решил дать заработать компании своего брата по поставкам медоборудования. Это их право, но я в этом принимать участия не буду”, – заявил глава ОГА.

По его словам, Ярославский советовал, как тратить бюджетные деньги, а после отказа прислушаться к советам “посыпались оскорбления”.

Кучер добавил, что сам “спускаться до оскорблений” не собирается.

Комментируя написанное мэром Харькова, я бы сказал, что Кернес и Ярославский – это танк, который скорее похож на трактор… Posted by Олексій Кучер on Reede, 20. märts 2020

Штаб в Харькове был создан по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с украинскими бизнесменами, которая состоялась 16 марта в Офисе президента. В ней участвовал и бывший владелец ФК “Металлист”, владелец группы DCH Александр Ярославский, позже стало известно, что именно он возглавит штаб.

Первое заседание штаба с участием Ярославского, Кернеса и Кучера прошло 17 марта. На следующее заседание, которое состоялось 19 марта, Кучер не пришел, прислав вместо себя заместителя – Тараса Пастуха.