Филарет: Однополые браки – причина коронавируса

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22.03.2020, 16:01, Новости дня

Эпидемия коронавирусной инфекции – наказание за грехи людей, считает почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет. В интервью “4 каналу” 19 марта он обвинил геев в появлении нового вируса.

“Зло защищают, его распространяют. Имею в виду прежде всего однополые браки. Разве это добро? Это причина коронавируса, но не только”, – сказал 91-летний Филарет.

Он заявил, что Бог за этот грех сжег Содом и Гоморру, а на их месте якобы появилось Мертвое море.

В 2018 году Филарет утверждал, что церковь и украинский народ не поддерживают однополые браки.

Вспышка болезни COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 307 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

В Украине подтверждено 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерло три человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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