В Украине восемь человек с коронавирусом выздоровели

22.03.2020, 16:01, Новости дня

По состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксировано 47 подтвержденных случаев COVID-19. Среди них три летальных, а восемь человек выздоровели, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Случаи коронавируса зафиксированы в следующих областях:

Днепропетровская область – два;

Донецкая область – один;

Житомирская область – два (один летальный);

Ивано-Франковская область – два (один летальный);

город Киев – девять;

Киевская область – четыре;

Львовская область – один;

Тернопольская область – один;

Черновицкая область – 25 (один летальный, восемь выздоровели).

Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19: 47 подтверждено, 441 результат отрицательный, 43 образца исследуют.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах, автомобильном транспорте и автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. Закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум до 3 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 307 тыс., умерло более 13 тыс. человек.