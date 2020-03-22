День матери: Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились редкими кадрами из семейного альбома

22.03.2020, 15:54, Разное

Сегодня в Великобритании отмечают День матери – трогательный семейный праздник, очень похожий на 8 Марта в России. Мамы, бабушки и те, кто только в ожидании малыша, принимают теплые поздравления – пока, впрочем, не личные, а виртуальные, как того требует обстановка, осложненная пандемией коронавируса. Кейт Миддлтон и принц Уильям не остались в стороне и тоже отдали должное своим мамам.

В своем официальном аккаунте Instagram герцог и герцогиня Кембриджские поделились подборкой редких снимков из семейного альбома. Один из них был сделан королевским фотографом Мэттом Портеусом. На фото Кейт и Уильям запечатлены со своими старшими детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой – в один из радостных дней в Норфолке. Судя по всему, этот кадр, которым герцог и герцогиня Кембриджские делятся впервые, был снят одновременно с рождественской открыткой семьи в 2018 году.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Два других снимка – дань уважения мамам Кейт и Уильяма. На одной фотографии можно увидеть маленьких Гарри и Уильяма, обнимающих принцессу Диану. На другой запечатлена новорожденная Кейт Миддлтон на руках у своей мамы Кэрол Миддлтон. Теперь понятно, чьи черты унаследовала герцогиня, – на юную Кэрол Кейт похожа как две капли воды.

Принцесса Диана с сыновьями – принцами Уильямом и Гарри Кэрол Миддлтон с новорожденной Кейт

Венчает праздничную фотоподборку открытка с изображением красных цветов в желтой вазе – трогательный подарок Кейт от принца Джорджа, сделанный своими руками. Им гордая мама, конечно, не могла не поделиться.

Подарок Кейт от принца Джорджа

Для всех мам, опытных и юных, и семей, проводящих сегодняшний день вместе и врозь, – помните, мы все думаем о вас в это трудное время. Счастливого Дня матери! –

пожелали герцог и герцогиня Кембриджские под фото.

Напомним, ранее на этой неделе Кейт Миддлтон и принц Уильям поддержали работников медслужб, которые 24 часа в сутки сражаются с коронавирусом на передовой. В минувший четверг герцог и герцогиня Кембриджские совершили частный визит в диспетчерскую Лондонской службы скорой помощи 111 в Кройдоне, о чем рассказали на своей страничке в Instagram.

Сотрудники экстренных служб реагируют на просьбы населения о помощи. При этом они, как и все мы, заботятся о своих семьях, друзьях и близких. Они нуждаются в нашей поддержке не меньше, чем другие люди. У каждого из нас своя роль в деле защиты уязвимых людей. А это значит, что следует прислушаться к совету экспертов – оставаться дома, если у вас или у ваших близких появились симптомы заболевания. Отсутствие контактов снизит распространение вируса, -написали Кейт и Уильям в Instagram после встречи с врачами.