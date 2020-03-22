Эксперт объяснил важность закрепления статуса волонтеров в Конституции

22.03.2020, 15:53, Новости дня

«Заслуги волонтеров и добровольцев должны быть признаны обществом, и их статус необходимо прописать в Основном законе», – сообщил газете ВЗГЛЯД общественник Руслан Губайдуллин, комментируя идею закрепить в Конституции РФ меры по поддержке волонтерской деятельности.

«В 2018 году в РФ был Год волонтера и добровольца, и эта история нашла продолжение во многих институтах. Сейчас мы видим, что добровольческое движение – большой ресурс, который объединяет подрастающее поколение, бизнес-сообщество и государство», – считает руководитель Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

По его словам, сегодня добровольцы помогают ветеранам и старикам, занимаются проектами защиты животных и экологии, работают с детьми. «И, учитывая ситуацию с коронавирусом – нам нужна оптимизация работы сферы здравоохранения в условиях колоссальной нагрузки на врачей. Это требует дополнительной помощи со стороны добровольцев», – пояснил собеседник.

«И у меня нет сомнений, что наши волонтеры, при должной подготовке, возьмут на себя часть работы по борьбе с коронавирусом и возможными последствиями кризиса», – подчеркнул общественник.

Он также призвал развивать институт волонтерства в РФ и закрепить статус добровольцев в Конституции.

«Я считаю, что роль и заслуги волонтеров должны быть признаны всем обществом. Их статус необходимо прописать в Конституции. Во-первых, потому что за этим стоят реальные люди и судьбы. Во-вторых – это гарантирует поддержку волонтеров со стороны государства. Потому такая поправка в Конституции придаст добровольцам уверенности и решимости действовать на благо своего двора, района, города и страны в целом», – заключил Губайдуллин.

Ранее Центризбирком утвердил процедуру общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию и общий вид бюллетеня. Также ЦИК запустил сайт конституция2020.рф с информацией о всероссийском голосовании и поправках, которое запланировано на 22 апреля.

На этой неделе президент Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Севастополе заявил, что если ситуация с коронавирусом в РФ будет неблагоприятной, то власти перенесут срок голосования по поправкам к Конституции. «Но если обстановка позволит, то проводить будем», – сказал президент.