В Шереметьево сообщили о «минировании» пяти самолетов

22.03.2020, 15:48, Новости дня

В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о якобы «минировании» пяти внутрироссийских рейсов, сообщили в экстренных службах.

«Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на бортах самолетов, выполняющих рейсы Москва – Санкт-Петербург, Москва – Пермь, Москва – Самара, Москва – Уфа, Астрахань – Москва. Сообщение пришло на электронную почту Шереметьево», – передает слова источника ТАСС.

Он добавил, что в субботу сообщалось об угрозе взрывов на 13 авиарейсах. Накануне сообщалось о восьми случаях «минирования».