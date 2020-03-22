 

В Шереметьево сообщили о «минировании» пяти самолетов

22.03.2020, 15:48, Новости дня

В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о якобы «минировании» пяти внутрироссийских рейсов, сообщили в экстренных службах.

«Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на бортах самолетов, выполняющих рейсы Москва – Санкт-Петербург, Москва – Пермь, Москва – Самара, Москва – Уфа, Астрахань – Москва. Сообщение пришло на электронную почту Шереметьево», – передает слова источника ТАСС.

Он добавил, что в субботу сообщалось об угрозе взрывов на 13 авиарейсах. Накануне сообщалось о восьми случаях «минирования».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Три матча чемпионата Италии по футболу перенесли из-за коронавируса

09.03 / За сутки от коронавируса в Китае умерли 22 человека, 1535 выздоровели

12.02 / Роскосмос назвал число пусков с Байконура в 2020 году

03.02 / Арестован директор крымского парка львов “Тайган”

21.03 / С 22 марта в Киеве прекращаются пассажирские перевозки

04.02 / Алексея Немова едва не убила несправедливость судей на Олимпиаде в Афинах

10.03 / В Госдуме объяснили важность поправки к Конституции об ответственном отношении к животным

22.02 / В США арестован бывший агент Управления по борьбе с наркотиками

21.02 / Зеленский создал рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения

27.02 / Forbes назвал самого высокооплачиваемого российского спортсмена 2010-х годов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска