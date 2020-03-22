 

Мантуров: Дефицита продуктов в РФ не будет

22.03.2020, 15:48, Новости дня

Полки российских магазинов не опустеют из-за разразившейся в мире пандемии коронавируса, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Глава ведомства заверил, что в стране достаточно продуктов.

«Продуктов хватит – 100 процентов. Полностью затарены логистические центры, фуры подъезжают постоянно к магазинам. Увеличилась продажа бакалеи от 40 до 60%», – приводит его слова РИА «Новости».

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Мантуров сказал, что обеспеченность продуктами не зависит от зарубежных поставок.

Правительство рекомендовало торговым сетям делать запасы на 21 день, теперь этот срок увеличат, напомнил министр.

«Мы сейчас поставили задачу, чтобы закупки делались из расчета 60 дней. Но дефицита нет никакого с точки зрения продуктов», – подчеркнул Мантуров.

Напомним, на фоне объявленной в мире пандемии коронавируса в РФ вырос спрос на некоторые товары. При этом ситуация на потребительском рынке в РФ стабильна, а появление сообщений о «пустых» полках в российских магазинах связано с недостаточно оперативной выкладкой товаров. Президент Владимир Путин призывал россиян не покупать продукты впрок.



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