Президент самого “звездного” футбольного клуба в мире умер от коронавируса

22.03.2020, 15:42, Разное

Так, в Австралии вирус подхватил знаменитый голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон. Звездная чета прошла через множество потрясений, включая рак, поэтому новая болезнь не стала для них испытанием. Вслед за ними заболел и другой известный актер – Идрис Эльба.

До сих пор самым знаменитым среди зараженных звезд спорта был игрок итальянского футбольного клуба “Ювентус” и партнер легендарного Криштиану Роналду – Даниэле Ругани. Ему также удалось выкарабкаться.

Однако в воскресенье череда успешных выздоровлений среди знаменитостей прервалась. На 77-м году жизни от коронавируса скончался Лоренцо Санс – бывший президент самого “звездного” футбольного клуба в мире – “Реал Мадрид”. Его госпитализировали в столице Испании еще 17 марта. Местные СМИ сообщили, что у него начались серьезные осложнения: всю неделю у спортивного деятеля была высокая температура.

Санс руководил командой с 1995 по 2000 год. Под его началом клуб дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА – в 1998 и 2000 годах.