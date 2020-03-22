 

Патриарх Кирилл увидел в коронавирусе божий промысел

22.03.2020, 15:42, Разное

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян взглянуть на проблему с философской точки зрения. Он предположил, что бог допустил распространение эпидемии не просто так – таким способом на небесах хотят научить жителей Земли правильному образу жизни. Глава Русской православной церкви отметил, что относиться к пандемии COVID-2019 не как к гневу, но как к милости бога. 

Епископ пояснил, что высшие силы, возможно, считают человеческую цивилизацию, стремящуюся лишь к материальным благам и технологическому развитию, слишком самоуверенной. Об этом он заявил после литургии в в храме святого Игоря Черниговского, сообщает РИА “Новости”.

“Чтобы мы, не теряя духовного оптимизма, понимали, что надо всем Бог. Эти обстоятельства должны еще больше укрепить нас в вере, чтобы сомневающиеся стали верующими”,  – сказал патриарх.

Ранее глава РПЦ утвердил текст специальной православной молитвы против коронавируса. В ней содержится призыв к богу защитить людей от “губительного повертрия” – так священнослужители окрестили коронавирус в своем писании. 

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Мар 2020 в 5:16 PDT



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