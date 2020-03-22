Ученые выяснили, есть ли запах у стресса

22.03.2020, 15:30, Разное

При эмоциональном напряжении от людей исходит отдельный запах, названный «запахом стресса». К такому выводу пришли специалисты из Японии.

Японские исследователи провели эксперимент, пригласив для которого пять сотен человек возрастом до 70 лет. Всех добровольцев призвали поработать над некоторыми упражнениями. Часть из них отнесли к сложным, чтобы люди ощутили стресс. В это же время специальные датчики зарегистрировали исходивший от респондентов аромат.

В конечном итоге исследователи определили: у стресса имеется собственный запах, схожий с тем, что выделяет зелень чеснока или лука. Он мог быть слабее или интенсивнее, с разными оттенками, но японские специалисты уверены, сложное состояние пахнет именно так. Добровольцы реагировали на чужой запах стресса сонным состоянием и усталостью. Вероятно, поэтому во многих офисах присутствует атмосфера расслабленности и отдыха.