Ученые выяснили, яйцо какой домашней птицы содержит самый полезный белок

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22.03.2020, 15:30, Разное

Ученые Китайского сельскохозяйственного университета выяснили, яйцо какой домашней птицы содержит самый полезный белок. Оказалось, что наибольшее количество незаменимых и полных аминокарбоновых кислот (АМК) находиться в яичном белке индейки.
С целью определения потенциала яиц различной домашней птицы исследователи провели протеомический анализ белка утки, гуся, голубя, перепела и индейки. Поскольку белковый состав продукта у данных видов птиц очень разный, то вязкость сырого компонента и текстура подогретого варьируются. Так, у белка яиц голубя структура очень прозрачная и наиболее твердая. Его вес составляет 121,7 г, а влагоудерживающая способность – 96%. В белке гусиного яйца 89,21% влаги и только 8,5 % сырого вещества. Наибольшее количество незаменимых и полных АМК в яичном белке индейки.

Кроме этого, сотрудники Китайского сельскохозяйственного университета установили, аминокислотный состав белка утки похож с яичным компонентом гуся, а курицы – с перепелом и индейкой. В составе органического вещества всех исследуемых видов яиц домашних птиц наиболее распространена глютаминовая кислота.



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