Число случаев заражения коронавирусом в РФ выросло до 367

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22.03.2020, 15:30, Новости дня

За последние сутки в РФ выявлен 61 случай коронавируса, всего в стране заражено 367 человек, информирует оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией.

«За последние сутки в РФ зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в 6 регионах. Общее число заболевших выросло до 367 человек. Число выписанных граждан не изменилось – 16 человек. Летальных исходов не зафиксировано», – информирует «Стопкоронавирус.рф».

Отмечается, что зараженные граждане в последние две недели посещали неблагополучные по коронавирусу страны. Все госпитализированные в инфекционных боксах.

«Определен круг лиц, с которыми заболевшие контактировали на территории России», – информирует оперштаб.

Из новых случаев 54 зафиксированы в Москве, передает ТАСС.

«Распределение по регионам: Москва – 54 случая, Новгородская область – 1 случай, Кировская область – 2 случая, Архангельская область – 1 случай, Брянская область – 1 случай, Удмуртская Республика – 2 случая», – сообщили в штабе.



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