Поклонники заподозрили у похудевшей Анны Заворотнюк анорексию

22.03.2020, 15:30, Разное

Анна Заворотнюк спустя некоторое время после продолжительного молчания начала снова публиковать фотографии на своей странице в Instagram. Подписчики заметили, автор блога сильно похудела и решили, что у дочери актрисы анорексия.

В комментариях к постам наследницы Анастасии Заворотнюк фолловеры предполагают, что изменения во внешности Анны связаны с переживаниями за здоровье и жизнь матери. Интернет-пользователи пишут, что даже вещи маленького размера смотрятся на дочери звезды сериала «Моя прекрасная няня» очень свободно.

В своем профиле блогер делится с подписчиками собственными рассуждениями и мыслями о счастье, любви, творчестве, выкладывает фотографии своих попыток рисовать и многое другое. Некоторые пользователи социальной сети Instagram считают, Анна Заворотнюк специально начала снова вести блог для того, чтобы поднять охваты и продавать рекламу ради заработка для оплаты лечения матери и поддержку отчима.

Известно, что супруга Анастасии Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева, отправили на карантин, поэтому он фактически остался без работы.