Бренд GAC начал продажи конкурента Renault Arkana

22.03.2020, 15:25, Новости дня

Известная китайская компания GAC официально сообщила о начале приема заказов на обновленный кроссовер GAC GS4.

Несмотря на то, что данная модель имеет индивидуальный дизайн, однако специалистам все же удалось рассмотреть схожие элементы с популярным недорогим кроссовером Renault Arkana. Что касается технических параметров, то паркетник приводится в движение 1,5-литровым бензиновым агрегатом, который имеет 169 л.с. мощности.

Новинка получила передний привод во всех комплектациях, а также шестиступенчатую коробку передач. Также появится гибридный экземпляр на 1,5 литра с электромотором с общей мощностью 200 л.с. Автомобиль имеет мультимедийную систему и цифровую панель приборов с расширенными опциями.