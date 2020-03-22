Бренд GAC начал продажи конкурента Renault Arkana
22.03.2020, 15:25, Новости дня
Известная китайская компания GAC официально сообщила о начале приема заказов на обновленный кроссовер GAC GS4.
Несмотря на то, что данная модель имеет индивидуальный дизайн, однако специалистам все же удалось рассмотреть схожие элементы с популярным недорогим кроссовером Renault Arkana. Что касается технических параметров, то паркетник приводится в движение 1,5-литровым бензиновым агрегатом, который имеет 169 л.с. мощности.
Новинка получила передний привод во всех комплектациях, а также шестиступенчатую коробку передач. Также появится гибридный экземпляр на 1,5 литра с электромотором с общей мощностью 200 л.с. Автомобиль имеет мультимедийную систему и цифровую панель приборов с расширенными опциями.
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