Ассистент Siri в iPhone поможет выявить коронавирус

22.03.2020, 15:25, Новости дня

Американский гигант Apple сообщил о выходе обновленного ПО для смартфонов iPhone.

Усовершенствование коснулось функционирования встроенного голосового ассистента Siri, который теперь сможет помочь в определении заражения коронавирусом. В частности, системе нужно задать вопрос «Siri, у меня есть коронавирус?», после чего поступят несколько ответных вопросов, после ответа на которые будет выдан предварительный результат.

В частности, разработчики при формировании ответа анализируют данные о том, есть ли у владельца устройства кашель, жар, одышка или прочие симптомы. Кроме того, если четкого ответа на вопросы не поступит, то будет автоматически предложено обратиться к специалистам.