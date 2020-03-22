 

Меркель застукали за скупкой вина и туалетной бумаги

22.03.2020, 15:16, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель во время пандемии коронавируса появилась в одном из супермаркетов Берлина без защитной маски. Очевидцы заметили, что в корзине у канцлера были рулоны туалетной бумаги, которая пользуется ажиотажным спросом в Европе, и бутылки вина, информирует немецкий телеканал RTL.

Сообщается, что 65-летнюю Меркель заметили в магазине Hit Ullrich совершенно без каких-либо средств защиты. Она везла большую продуктовую тележку, в которой лежали четыре бутылки вина, туалетная бумага, гель для душа и другие хозяйственные товары и продовольствие, пишет ФАН.

RTL отмечает, что канцлера довольно часто встречают в этом супермаркете.

Самостоятельные походы Меркель по магазинам на телеканале назвали «мужеством», и выразили надежду, что канцлер во время них соблюдает безопасное расстояние в два метра.

Напомним, на фоне объявленной в мире пандемии коронавируса в Европе и США резко вырос спрос на отдельные категории товаров, в том числе туалетную бумагу, что породило множество шуток. Так, министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, обращаясь к американским гражданам, напоминал, что туалетная бумага не является эффективным средством против коронавируса.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что маркетологи на фоне коронавирусной инфекции искусственно подняли спрос на туалетную бумагу.

При этом ситуация на потребительском рынке в РФ стабильна, а появление сообщений о «пустых» полках в российских магазинах связано с недостаточно оперативной выкладкой товаров. Президент Владимир Путин призывал россиян не покупать продукты впрок.



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