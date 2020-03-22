 

Анфиса Чехова перенесла операцию из-за проблем с венами

22.03.2020, 15:09, Разное

Анфиса Чехова из-за проблем с венами на ногах вынуждена была обратиться к врачу-флебологу, и ей назначили операцию. Знаменитость сильно боялась наркоза, но «как-то пережила» его.
В Stories своего Instagram-аккаунта Чехова поделилась своими переживаниями из-за лазерной операции на ногах. Телеведущая испытывала страх и даже попросила подругу, чтобы та держала ее за руку во время процедуры. Особенно знаменитость пугала анестезия. По словам телезвезды, обычно она отбивается от врачей, пытающихся ввести ей наркоз, но в данном случае обошлось без драки.


Плановая операция прошла успешно, и к вечеру Чехова приступила к решению вопросов, связанных с бизнесом. Работа помогла звезде отвлечься и забыть все страхи и пережитый стресс. Телеведущая успокоила поклонников, добавив, что хорошо себя чувствует.



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