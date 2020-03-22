Из-за коронавируса отданные в ремонт гаджеты Apple остались в магазинах

22.03.2020, 15:09, Разное

Отдавшие в ремонт пользователи iPad, iPhone, Mac и Apple TV не смогут забрать обратно свои гаджеты в связи с закрытием компанией фирменных торговых точек. Магазины не будут работать неопределенное время из-за карантина.

Несколько дней назад американская корпорация Apple за границами Китая закрыла все фирменные маркеты. Такой ход фирмы не даст возможность потенциальным клиентам купить технологические продукты в связи с коронавирусом. При этом это не единственное следствие политики компании. Выяснилось, те люди, которые отдали iPod, iPad, iPhone и другие девайсы на ремонт, не сумеют забрать их, пока магазины снова не откроются.

Срок открытия пока остается неизвестным. Вначале Apple намеревалась ввести маркеты в эксплуатацию 27 марта, но потом стало известно, они не будут работать до отдельного распоряжения. Информаторы утверждают, за пару дней до закрытия корпорация пояснила всем, что отданные в ремонт гаджеты были приведены в порядок. Отремонтированные аппараты, находящиеся в сервисных центрах, станут отправлять по почте, а те, которые лежат сейчас в торговых точках, останутся там до открытия.