 

Из-за коронавируса отданные в ремонт гаджеты Apple остались в магазинах

22.03.2020, 15:09, Разное

Отдавшие в ремонт пользователи iPad, iPhone, Mac и Apple TV не смогут забрать обратно свои гаджеты в связи с закрытием компанией фирменных торговых точек. Магазины не будут работать неопределенное время из-за карантина.
Несколько дней назад американская корпорация Apple за границами Китая закрыла все фирменные маркеты. Такой ход фирмы не даст возможность потенциальным клиентам купить технологические продукты в связи с коронавирусом. При этом это не единственное следствие политики компании. Выяснилось, те люди, которые отдали iPod, iPad, iPhone и другие девайсы на ремонт, не сумеют забрать их, пока магазины снова не откроются.

Срок открытия пока остается неизвестным. Вначале Apple намеревалась ввести маркеты в эксплуатацию 27 марта, но потом стало известно, они не будут работать до отдельного распоряжения. Информаторы утверждают, за пару дней до закрытия корпорация пояснила всем, что отданные в ремонт гаджеты были приведены в порядок. Отремонтированные аппараты, находящиеся в сервисных центрах, станут отправлять по почте, а те, которые лежат сейчас в торговых точках, останутся там до открытия.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Личное: Розовые волосики, пышное декольте

25.02 / Скандалы: Жизнь по цене «айфона»

11.02 / Белый дом предложил выделить более 700 млн долларов на противодействие России

06.02 / Мнение: Письмо: “Лучше эти деньги отдать на помощь бедным”

12.02 / Наука: Как одна порция жирной пищи может привести к инфаркту

03.03 / Курс новой криптовалюты CoronaCoin зависит от количества умерших от коронавируса COVID-2019

12.03 / Коронавирус вносит смуту: Елизавета II вернулась к рукопожатиям, а принц Чарльз не может определиться со стилем приветствия

15.03 / Мнение: Письмо: “Закрыть глаза на флирт не мог”

21.02 / Samsung Galaxy A70 начал получать обновление Android 10 с новой оболочкой

17.03 / Мнение: Об эпид.ситуации на 16-03-2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска