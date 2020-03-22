Пандемия SARS-CoV-2: Как в мире борются с коронавирусом

22.03.2020, 15:09, Разное

По состоянию на 22 марта зарегистрировано более 300 тысяч случаев инфицирования SARS-CoV-2. Коронавирусом заражены уже все континенты, кроме Антарктиды, и страны вводят ограничения, чтобы избежать массовых заражений.

Больше всего людей заразились COVID-19 в Китае, Италии, США, Испании, Германии и Иране. И, если в Поднебесной эпидемия пошла на спад, то в Европе вирус набирает обороты, и вчера заболевание было впервые зафиксировано в Черногории. Таким образом все страны Старого Света оказались охваченными коронавирусом. Для того, чтобы обезопасить население, особенно людей пожилого возраста, во многих государствах были закрыты границы, отменены посещения мест массового скопления и введены карантины.

Китай возвращается к обычной жизни

На протяжении последних трех суток в Китае не регистрируются новые случаи заражения, и страна возвращается к обычной жизни. Для того, чтобы побороть заболевание, власти ввели карантинные меры для зараженной зоны, в которой проживают около 65 млн человек. Всего за 10 дней в стране был построен полевой модульный госпиталь, а стадионы и выставочные центры переоборудованы под больницы.

Однако главным фактором в борьбе с заболеванием стал карантин на грани диктатуры. Особенно это касалось очага распространения коронавируса — провинции Хубэй со столицей городом Ухань. Въезд и выезд из населенных пунктов был закрыт, остановлены предприятия и фабрики, а населению запретили выходить из дома.

По словам экспертов из Всемирной организации здравоохранения, именно высокая организация людей и понимание всего ужаса происходящего позволили остановить заболевание. Благодаря тому, что китайцы и иностранцы в зоне заражения остались дома, коронавирус больше не распространялся. Также стоит обратить внимание и на скорость принятия решений — оперативность позволила выявить заболевших и изолировать их. Хотя первый месяц развития COVID-19 был упущен, сейчас пример с Китая должны взять все страны мира.

Италия и упущенное время

В то время, как на борьбу с вирусом в Китае были брошены все силы, в Италии не принимались никакие меры для защиты населения. Все также работали кафе, рестораны, ночные клубы, аэропорты принимали и отправляли самолеты. Сперва заболевание было зафиксировано в Ломбардии, а потом и по всей стране. На сегодняшний день число погибших в Италии – почти 5 тысяч человек.

После первых массовых случаев смертей власти приняли решение закрыть на карантин все, кроме продуктовых магазинов, банков и аптек, но и они работают по сокращенному графику. Также дома должны оставаться люди и не выходить на улицу без веской причины. Наказание за нарушение – от штрафа до уголовной ответственности.

Европа закрыла границы

После вспышки коронавируса все европейские страны закрыли границы. Большинство из них приняли такое решение на 30 дней, но данная мера может быть продолжена. Внутри государств также действуют ограничения. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан на две недели прекратить прогулки и встречи со знакомыми. В Испании также ввели карантин и закрыли все пляжи. Образовательные заведения, рестораны, магазины, не торгующие товарами первой необходимости, прекратили работу. Также ограничили и работу транспорта.

В Германии запрещены все мероприятия, с численностью людей более 50. Решением властей закрыты все школы, детские сады, увеселительные заведения, под запретом оказались религиозные мероприятия. Ангела Меркель обратилась к гражданам с призывом не выходить из дома и сократить контакты, особенно с пожилыми людьми.

США — решение принимают на местах

В Соединенных штатах Америки решение о введении карантинных мер принимают как на федеральном уровне, так и на местном. Власти штатов ограничивают передвижение зараженных в пределах границ административных территорий, а Белый дом — контролирует перемещение между штатами и пересечение государственной границы. Все больные должны пройти процедуру изоляции.

Наказание за нарушение карантина

В Австралии нарушение режима влечет наказание в виде штрафа до 50 тысяч долларов или лишение свободы до 1 года. В Аргентине за аналогичное преступление грозит тюрьма на срок 3-15 лет или штраф в 1,5 тысячи долларов. Также строго наказывают нарушителей в Израиле (3-7 лет лишения свободы), Польше и Сингапуре. В США наказание зависит от штата, в котором был нарушен закон, и колеблется от 500 до 500 тысяч долларов и тюремным заключением.

Какие мероприятия отменили из-за коронавируса

Из-за коронавируса было отменено большое количество мероприятий, особенно спортивных. Среди них – эстафета олимпийского огня, Евровидение, Чемпионат Европы по футболу, приостановлены все национальные футбольные чемпионаты европейских лиг (кроме Белоруссии), карнавал в Венеции, Лига Чемпионов и Лига Европы и многое другое.