 

В РФ резко вырос спрос на онлайн-кинотеатры и товары для ремонта

22.03.2020, 15:08, Новости дня

На фоне объявления в мире пандемии коронавируса в РФ трехкратно вырос спрос на подписки онлайн-кинотеатров и двукратно – на спортивный инвентарь, а покупать товары для ремонта стали в четыре раза чаще, свидетельствуют результаты исследования E-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon.

В Ozon сообщили, что с 14 марта вырос спрос на товары для досуга. Аналитики объясняют это тем, что многие россияне перешли на удаленный режим работы и стремятся занять время, которое обычно уходило на дорогу.

Так, средненедельные продажи подписок на игры и онлайн-кинотеатры на 200% выше стандартного показателя, настольных игр – на 150%, товаров для хобби и творчества – на 120%, книг – на 110%, товаров для ремонта – на 296%, аксессуаров для домашних тренировок – в два раза, передает ТАСС.

В марте на товары для домашнего досуга россияне тратят на 75% больше, чем годом ранее – 2,1 тыс. рублей против 1,2 тыс. в марте 2019 года.

В категории цифровых подписок пользователи Ozon чаще всего покупают подписки на Xbox, онлайн-кинотеатры Ivi и Okko, а также пакеты Microsoft Оffice для удаленной работы.

Из товаров для ремонта чаще всего покупают дрели-шуруповерты и отвертки. «Видимо, наконец появилось время повесить ту самую полочку или картину, которые уже давно ждут своего часа», – отмечают аналитики

Продажи домашних спортивных комплексов выросли на Ozon в полтора раза, продажи ковриков выросли на Ozon на 120%, а утяжелителей и эспандеров – на 105% и 90% соответственно.

В ходе исследования были проанализированы 2,5 млн покупок в марте.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире достигло 266 тыс. человек, свыше 11 тыс. человек скончались.



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