В Шереметьево будут бесплатно готовить кофе для врачей и сотрудников Роспотребнадзора

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22.03.2020, 15:08, Новости дня

Бармены-близнецы Павел и Денис Курсаковы решили бесплатно готовить кофе в Шереметьево для тех, кто борется с коронавирусом – медработников, сотрудников соцслужб и Роспотребнадзора.

22 марта в 12.00 около терминала «F» аэропорта Шереметьево начала работу точка «эспрессо-поддержки» для врачей и сотрудников Роспотребнадзора, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Павел и Денис Курсаковы решили развернуть около воздушной гавани мобильную кофейню, услугами которой смогут воспользоваться специалисты, находящиеся на переднем крае борьбы с коронавирусом: медицинские работники, сотрудники специальных служб и Роспотребнадзора.

«Мы прекрасно понимаем, какая тяжелейшая и рискованная задача стоит перед медиками и сотрудниками специальных служб, которые первыми встречают вирус на нашей земле, выявляют заболевших, оказывают помощь. Самое меньшее, что мы можем сделать – подарить им заряд бодрости для продуктивного рабочего дня. Мы несколько лет работаем барменами, баристами и приложим максимум наших умений, чтобы приготовить для героев нашего времени свой лучший кофе. Наш кофе сварен с искренней любовью и благодарностью. Мы планируем проводить акции по эспрессо-поддержке два-три раза в неделю и приглашаем всех неравнодушных поваров, барменов, рестораторов, владельцев доставок и других коллег присоединиться к нам. Аэропортов и вокзалов, где работают медики в Москве, хватит на всех», – сказал Павел Курсаков.



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