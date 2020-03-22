В мире: Медицинский спецназ РФ спасет Италию от смерти

22.03.2020, 14:53, Новости дня

Самолеты Ил-76 с военными вирусологами ВС РФ отправляются в Италию – крупнейший очаг распространения коронавируса в Европе. По мнению экспертов, ситуация на Апеннинах действительно катастрофическая, а ЕС и НАТО отвернулись от Италии. В такой ситуации помощь Москвы итальянцам решает сразу две задачи.

Россия поможет Италии в борьбе с пандемией коронавируса. Это стало возможным благодаря телефонному разговору лидеров двух стран, который состоялся накануне. Как информирует официальный сайт Кремля, в ответ на обращение итальянской стороны Владимир Путин подтвердил готовность оказать необходимую помощь, изложив ее конкретные параметры.

В частности, планируются поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе «КАМАЗа» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах страны. Эти поставки будут осуществляться по линии Минобороны с задействованием самолетов ВКС России.

Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указание сформировать соответствующую авиагруппировку и провел телефонные переговоры с итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини. Гуэрини «подтвердил готовность принять начиная с 22 марта российские самолеты», поблагодарив Россию за оперативную помощь.

Уже воскресным утром стало известно, что ВКС РФ оперативно подготовили девять Ил-76 для помощи Италии, разместив их на подмосковном военном аэродроме Чкаловский. Кроме того, к вылету в Италию готова группа численностью около 100 человек, в состав которой вошли ведущие специалисты Минобороны в области эпидемиологии и вирусологии. А после обеда первый Ил-76 вылетел на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, куда доставит передовую группу военных вирусологов, а также оборудование по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий.

Тем временем в Италии зафиксирован новый рекорд смертельных исходов от коронавируса: за последние сутки число жертв выросло на 793 человека, всего от COVID-19 погибли 4 тыс. 825 жителей Италии, а заразилось более 53 тыс. человек. Из-за этого правительство решило закрыть все предприятия, которые не производят продукцию первой необходимости. По словам премьер-министра Джузеппе Конте,

Италии пришлось столкнуться с «худшим кризисом после Второй мировой войны».

На этом фоне итальянские юристы призвали отменить антироссийские санкции. Как заявил глава ассоциации итальянских адвокатов Александро Мария Тирелли, Италия ежегодно теряет 3 млрд долларов, из-за чего пострадали бизнес и ряд отраслей экономики. Организация также обратилась к российскому руководству с просьбой помочь югу страны с борьбе с COVID-19.

Любопытно, что о помощи Италии Россию просят и в других странах Европы. Например, депутат немецкого парламента партии «Альтернатива для Германии» и член ПАСЕ Ульрих Эме, обратившись к Москве, отметил нехватку в Италии врачей и аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Ситуация в Италии выглядит без преувеличения катастрофической. По многим показателям она хуже, чем в Китае. Мы видим проблемы с организацией лечения, с доступом к медицинским ресурсам. Мы ранее получали запросы от отдельных регионов Италии, информируя об этом МИД России. Но из-за масштаба проблемы вопрос был поставлен на уровне глав государств. В РФ процесс борьбы с вирусом в разы лучше организован, чем в Европе», – рассказал газете ВЗГЛЯД декан факультета управления и политики МГИМО, специалист по Италии Генри Сардарян.

По его словам, сегодня в Италии многие задаются вопросом о целесообразности присутствия в Евросоюзе. «Страна осталась один на один со страшной напастью, и единственной мерой, которая предпринимается соседями – это закрытие границ. Никто даже медицинскими масками не помогает. Это, кстати, напоминает знаменитый мем о том, что человек остается атеистом до первой качки в самолете. Так и здесь: Европа оставалась без границ лишь до первых серьезных проблем», – отметил Сардарян.

Он также добавил, что пользователи итальянских соцсетей очень высоко оценивают решение российского руководство помочь Италии. «Россия, несмотря на санкции, ставит на первое место помощь страдающим людям. Это нас выгодно отличает от других стран и вызывает поддержку среди населения», – подчеркнул эксперт.

«Вообще в итальянцы очень симпатизируют России. Есть лишь минимальный процент людей, рассказывающих бредни. Например, когда во время выборов нескольких политиков обвиняли в получении финансирования из РФ и пугали страну «агентами Кремля» – это не возымело никакого эффекта. Потому после окончания кризиса, я думаю, отношения между Римом и Москвой станут еще лучше», – спрогнозировал Сардарян.

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич также приветствовал решение Москвы оказать помощь итальянскому народу. По его словам, Россия – одна из немногих стран, которая может себе позволить оказать помощь и поддержку другим государствам, особенно Италии.

«У нас, несмотря на санкции и членство Италии в НАТО, хорошие отношения.

Потому мы проявляем сострадание. Это присуще русским и другим народам России. И это положительно сказывается на авторитете нашего государства в мире», – заявил сенатор газете ВЗГЛЯД.

«При этом в Европе вряд ли кто-то кому-то придет на помощь. Все разбежались по национальным квартирам, надеясь переждать пандемию. Америка и вовсе изолировалась. А мы поможем тем, кто в этом нуждается. И неважно, входит эта страна в НАТО, или нет», – добавил собеседник.

«Кроме того, мы получим бесценную практику и опыт борьбы с коронавирусом. Если, не дай Бог, в РФ ухудшится эпидемиологическая ситуация – этот опыт нам пригодится. Потому в решении президента помочь Италии я вижу лишь одни плюсы», – резюмировал Клинцевич.

Теги:

Италия

,

Россия и Италия

,

коронавирус