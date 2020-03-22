Россия снова ограничила авиасообщение с Китаем

22.03.2020, 14:53, Новости дня

Авиасообщение между Россией и Китаем с 23 марта будет снова ограничено, полеты разрешат только по направлению Москва – Пекин, информирует Росавиация.

Также ограничиваются рейсы в Индию, летать разрешено только из Москвы в Нью-Дели, передает ТАСС.

С понедельника также планируется закрыть рейсы не из Москвы в Колумбию, Доминикану, Аргентину, Камбоджу, на Багамы, Кубу и Мальдивы.

Напомним, также ограничиваются рейсы в Турцию, Японию, Таиланд, Вьетнам и Индонезию.