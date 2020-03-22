 

В Удмуртии оперативно выявили два завозных случая коронавируса

22.03.2020, 14:48, Новости дня

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о выявлении в регионе двух случаев коронавируса. Инфицированными оказались люди, приехавшие из Европы.

«В Удмуртии подтвердилось два случая коронавирусной инфекции. Оба случая завозные – один из Швейцарии, один из Венгрии. Заболевшие находятся на лечении в республиканской клинической инфекционной больнице, состояние заболевших – удовлетворительное. До подтверждения заболевания находились на самоизоляции», – сообщил Бречалов в соцсети «ВКонтакте».

Он сообщил, что уже определен круг контактных лиц, проведено их лабораторное обследование – результаты оказались отрицательными.

По состоянию на субботу в РФ выявлено 306 случаев коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Как правильно чихать и кашлять

17.03 / В мире: Над британской нацией поставили коронавирусный эксперимент

03.02 / В Кремле отреагировали на нежелание Эрдогана признать Крым российским

07.02 / Дело бракованных бронежилетов. О подозрении сообщили технологу частной фирмы

21.02 / Небензя заявил о невыдаче США визы очередному российскому дипломату

07.03 / Комплексы ПВО на Хмеймиме сбили два беспилотника боевиков

19.03 / Звезды запустили флешмоб с мытьем рук для профилактики коронавируса

12.02 / Жительница Великобритании перепутала опухоль и беременность

14.02 / Новые материалы сайта “Путин. 20 лет”: ЧМ по футболу, открытие Крымского моста и Сирия

04.02 / Лавров рассказал о невыполненных обязательствах Турции по Идлибу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска