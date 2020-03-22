Экс-президент клуба “Реал Мадрид” Лоренсо Санс умер от коронавируса

22.03.2020, 14:45, Новости дня

21 марта от коронавирусной инфекции в возрасте 76 лет умер экс-президент футбольного клуба “Реал Мадрида” Лоренсо Санс. Об этом пишет El Pais.

Как уточняет Marca, Санс был госпитализирован в отделение интенсивной терапии 17 марта с высокой температурой, которая продолжалась больше недели. Он продолжал работать и не хотел обращаться к медикам до того, как его состояние не стало критическим.

Сын экс-президента “Реала” Лоренсо Санс – младший 18 марта писал в Twitter, что у отца на фоне инфекции развилась легочная и почечная недостаточность.

Лоренcо Санс руководил “Реалом” с 1995-го по 2000 год. Под его руководством клуб выиграл седьмой и восьмой Кубки европейских чемпионов, а также победил в чемпионате Испании и получил Межконтинентальный кубок.

В “Реале” выразили соболезнование близким Санса в связи с его смертью, говорится на сайте клуба.

В клубе отметили, что при Сансе “Реал” только усилил свой легендарный статус, победив в Лиге чемпионов в 1998 году после 32 лет без побед, завоевал Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок.

“Сегодня все мадридисты скорбят после кончины президента, который посвятил большую часть жизни своей великой страсти – “Реал Мадриду”, – заявили в клубе.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джона Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса, по состоянию на 21 марта в мире зарегистрировано 277 449 случаев заражения коронавирусной инфекцией, летальных исходов – 11 561.