 

“Крах системы здравоохранения произойдет 25 марта”. Испанские эксперты призвали ужесточить карантинные меры

22.03.2020, 14:45, Новости дня

Система здравоохранения Испании находится на грани коллапса из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, говорится в открытом письме 100 ведущих экспертов страны в области инфекционных заболеваний. Выдержки из письма привела 21 марта газета El Mundo.

Математическое моделирование показывает, что действующие карантинные меры “приведут к краху системы здравоохранения 25 марта”, утверждают ученые.

С учетом быстрой передачи вируса в предсимптомных фазах и большого числа бессимптомных носителей коллапс неизбежен, если власти не ужесточат ограничения, сказано в письме. Частичное ограничение мобильности граждан не спасает от распространения инфекции.

Эксперты предложили полностью закрыть районы, в которых число заболевших превышает 25 на миллион жителей, включая столицу страны Мадрид. В других регионах предлагается сократить количество работающих лиц на 50%, а движение общественного транспорта уменьшить на 75%. При этом междугороднее сообщение предлагается прервать как минимум до середины апреля.

Ограничения должны сопровождаться активизацией программы тестирования граждан, подчеркивают специалисты.

По данным на 21 марта, в Испании коронавирусом заразилось 24 926 человек, умерло – 1350.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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