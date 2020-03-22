Коронавирус SARS-CoV-2. В Испании за сутки умерло 394 человека

22.03.2020, 14:45, Новости дня

За последние 24 часа в Испании от заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, скончалось 394 человека, сообщило министерство здравоохранения страны 22 марта.

Всего с начала эпидемии заразилось 28 572 человека, количество летальных случаев достигло 1720.

Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировано в Мадриде и окрестностях – более 9 тыс., скончались 804 жителя столичного региона.

Как информирует El Mundo, премьер-министр Испании Педро Санчес подал на утверждение парламента постановление о продлении режима чрезвычайного положения на 15 дней – до 12 апреля. Об этом он заявил в ходе видеоконференции с главами регионов. Президент женералитата Каталонии Жоаким Торра потребовал от властей страны прекращения транспортного сообщения между регионами, где выявлено наибольшее число заболевших.

21 марта 100 испанских ученых предупредили власти о возможности коллапса системы здравоохранения страны к 25 марта в случае, если карантинные меры не будут ужесточены.