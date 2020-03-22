Учёные установили самый полезный для мужского здоровья овощ

22.03.2020, 14:30, Разное

Британские учёные установили самый полезный для мужского здоровья овощ. Данный продукт помогает значительно уменьшить риск развития онкологии.

Совсем недавно специалисты из Великобритании выяснили: ежедневное употребление помидоров снижает вероятность возникновения рака простаты у мужчин, старше 50 лет. Всё дело в том, что в данном овоще присутствует пигмент ликопин, определяющий окраску плодов этого растения. Именно он в некоторых случаях оказывает противораковый эффект.

Чтобы получить желаемый результат, мужчине рекомендуется не просто съедать порядка десятка томатов в течении недели, но и делать это непрерывно. Стоит отметить, необязательно есть только свежие помидоры. Их можно приготовить либо же сделать из них пюре или свежевыжатый сок.

К факторам, которые в значительной степени увеличивают вероятность развития рака простаты, специалисты относят генетическую предрасположенность, возраст старше 40 лет, злоупотребление алкоголем, отказ от профилактических обследований, наличие различных хронических заболеваний.