 

Надежда Михалкова о романе с Гигинеишвили: “Писали чушь, что я увела Резо из семьи”

22.03.2020, 14:30, Разное

Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда в интервью Екатерине Гордеевой для проекта «Ещенепознер» пояснила о романе с режиссером Резо Гигинеишвили. Актриса отметила, что многие СМИ писали чушь, будто бы она увела его из семьи.
В интервью Гордеевой Надежда Михалкова развеяла такие слухи. Она отметила, Гигинеишвили сам начал проявлять инициативу. Именно режиссер объявил близким актрисы об отношениях. Знаменитость призналась, что сильно волновалась в этот момент, поскольку не знала, как семья отнесется к ее роману. Тем более, в прессе уже пошли слухи о том, что она увела режиссера из семьи. Актриса называет данную информацию “полной чушью”. Резо Гигинеишвили поговорил с Никитой Михалковым один на один, и все наладилось.

После развода актриса и режиссер сохранили дружеские отношения. У них есть общие дети – девятилетняя дочь Нина и семилетний сын Иван. Наследники часто видятся с отцом и растут в атмосфере взаимопонимания и уважения. Бывший муж Надежды Михалковой часто их берет с собой на съемочную площадку, чтобы дети могли узнать мир кинематографа.

Резо Гигинеишвили до брака с Михалковой был женат на певице Анастасии Кочетковой, и она родила ему двоих детей. Сейчас режиссер в браке с Надеждой Оболенцевой, которая занимается бизнесом.



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