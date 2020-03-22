 

Доктор Комаровский назвал симптомы коронавируса у детей

22.03.2020, 14:24, Разное

Таким образом, ребенок может быть носителем заболевания, но ни он сам, ни окружающие, могут об этом не знать. Однако знаменитый российский врач-педиатр Евгений Комаровский считает, что обнаружить коронавирус у детей все же можно. 

В своем инстаграм-аккаунте Комаровский рассказал, что у юных россиян вирус может иметь такие же симптомы, как и обычная ОРВИ. Но на коронавирус могут указать такие признаки, как тошнота, рвота, диарея и другие расстройства пищеварительной системы. 

При их отсутствии доктор призвал тщательно обследовать детей при изменении ритма и затруднениях дыхания. Он отметил, что случаи смерти от COVID-2019 среди детей единичны, но они могут погибнуть на фоне тяжелой патологии. 

Напомним, что согласно последним данным, число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 310 тысяч человек. Более 13 тысяч людей скончались. Для защиты от инфекции врачи рекомендуют соблюдать гигиену и по возможности не посещать места большого скопления людей. 

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Мар 2020 в 5:16 PDT



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