 

Специалисты рассказали о влиянии обрезания на организм мужчины

22.03.2020, 14:17, Разное

Исследователи считают, что обрезание крайней плоти полового органа положительно влияет на здоровье представителей сильного пола. К примеру, эта процедура делает мужчин выносливее в сексуальном плане.
По информации историков, во времена Древнего Египта обрезание проводили в качестве ритуала, и исключительно влиятельным гражданам, остальные же подпадали под запреты. Некоторые фрагменты Ветхого Завета гласят, что древние евреи позаимствовали процедуру именно и египтян. Затем она была распространена и среди жителей мусульманских стран. На сегодняшний день обрезание, как правило, делается в жарких странах и носит гигиенический характер.

Несколько лет назад американские эксперты выяснили, что благодаря процедуре снижается вероятность заражения ВИЧ, заболеваниями, передающимися половым путем и даже возникновения онкологии полового органа. Мужчины, страдающие от преждевременного семяизвержения, после обрезания больше не жаловались на эту проблему. В целом, последствия операции эксперты сравнивают с посттравматическим стрессовым расстройством, так как не все пациенты могут описать свое состояние после этого.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Мнение: Провал переговоров

10.02 / Виталина Цымбалюк-Романовская показалась на публике с новым мужчиной

11.02 / В РФ стартовали продажи бизнес-ноутбука Asus ExpertBook B9

24.02 / Кейт Миддлтон и принц Уильям едут в Ирландию: подробности трехдневного тура

08.02 / Эльвира Набиуллина считает эпидемию коронавируса «черным лебедем»

12.02 / Опубликован ТОП-10 самых дорогих мобильных телефонов в мире

04.03 / Процессор Kirin 1020 дебютирует в смартфоне Huawei Mate 40

14.03 / Цены на новые смарт-часы TAG Heuer Connected «стартуют» от 1800 долларов

11.02 / Раковые заболевания: профилактика и химиотерапия

08.02 / Количество жертв стрельбы в Таиланде выросло до 17 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска