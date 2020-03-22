Специалисты рассказали о влиянии обрезания на организм мужчины

22.03.2020, 14:17, Разное

Исследователи считают, что обрезание крайней плоти полового органа положительно влияет на здоровье представителей сильного пола. К примеру, эта процедура делает мужчин выносливее в сексуальном плане.

По информации историков, во времена Древнего Египта обрезание проводили в качестве ритуала, и исключительно влиятельным гражданам, остальные же подпадали под запреты. Некоторые фрагменты Ветхого Завета гласят, что древние евреи позаимствовали процедуру именно и египтян. Затем она была распространена и среди жителей мусульманских стран. На сегодняшний день обрезание, как правило, делается в жарких странах и носит гигиенический характер.

Несколько лет назад американские эксперты выяснили, что благодаря процедуре снижается вероятность заражения ВИЧ, заболеваниями, передающимися половым путем и даже возникновения онкологии полового органа. Мужчины, страдающие от преждевременного семяизвержения, после обрезания больше не жаловались на эту проблему. В целом, последствия операции эксперты сравнивают с посттравматическим стрессовым расстройством, так как не все пациенты могут описать свое состояние после этого.