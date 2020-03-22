Певица Алсу показала архивный снимок, сделанный в возрасте ее дочери Микеллы

22.03.2020, 14:17, Разное

Алсу опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram архивный снимок. На нём знаменитость запечатлена в возрасте своей дочери Микеллы.

Алсу решила поделиться с подписчиками своей фотографией, сделанной 25 лет назад. При этом певица не только выложила в личном микроблоге снимок, но и прикрепила к нему недавний кадр. В комментарии к публикации знаменитость подчеркнула, первое фото сделано в 1995 году, когда она была в возрасте дочери Микеллы.

Поклонники сразу же обратили внимание на пост, оценив детский образ кумира. Многие признались, красота исполнительницы лишь приумножается с годами, и это, по мнению некоторых, мистический случай. Других повеселил простоватый образ звезды, в котором угадывается обычный ребёнок того периода, а не будущая артистка. Особенно поклонники выделили пухлые щёки на архивной фотографии. Подписчики поспешили поздравить хозяйку аккаунта с успехами в работе над своей внешностью. Публикация стала быстро набирать популярность и одобрительные лайки, а также комментарии от фолловеров с многочисленными комплиментами.

Благодаря детской фотографии, певица ещё раз подчеркнула, что не делает пластику лица, и это видно по изображению. Общие черты с возрастом практически не изменились. Алсу неоднократно отмечала, чтобы подчеркнуть свою красоту, ей достаточно сделать правильный макияж, не прибегая к услугам косметологов и хирургов.