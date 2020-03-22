Эксперты выяснили, кто предсказал эпидемию коронавируса

22.03.2020, 14:09, Разное

Эксперты собрали наиболее известные прогнозы, предсказывающие эпидемию коронавируса. По их словам, человечество неоднократно получало информацию к размышлению и было предупреждено.

Существует немало упоминаний о заболеваниях, способных уничтожить человеческий род в короткий срок, но чаще они абстрактны и не имеют под собой весомых доказательств или фактов. Например, в “Легенде о 7 огнях” описывается нечто подобное, но нет конкретики. Там лишь указывается, люди сумеют пережить эпидемию и восстановят численность своего рода.

Более конкретно по данной проблеме высказался Билл Гейтс. Основатель компании Microsoft в одном из докладов сумел не только предсказать страну, откуда всё начнётся, но также назвать происходящее пандемией вируса. Это произошло во время его выступления в Массачусетсе в рамках конференции, организованной Медицинским обществом штата в 2018 году. В своём выступлении бизнесмен указывал на исследование Института моделирования заболеваний. Данная работа позволила выяснить, какое время потребуется вирусу, чтобы распространиться по всей планете. Оценочные данные показали, число жертв при таком сценарии развития могло достигнуть 33 миллиона. Билл Гейтс отметил, люди недостаточно много внимания уделяют угрозе, и в этой области мир не достиг надлежащего прогресса. Людям не хватает ощущения серьёзности опасности пандемии вируса. Предприниматель убеждён, готовиться к распространению недуга нужно, как к вероятной войне.

В том же году о подобной угрозе высказывался Александр Литвин. Экстрасенс за 12 месяцев до первых зарегистрированных случаев пояснил об опасности. Он констатирует, в конце 2018 года ему удалось не только предупредить о пандемии, но и указать на Китай, как на страну, где она начнётся. Ясновидящий напомнил о своём высказывании и посоветовал в первую очередь следить за личной гигиеной, и не бояться людей в масках, а остерегаться тех, кто их не носит.