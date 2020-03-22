Названы наиболее безопасные смартфоны 2020 года

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22.03.2020, 14:09, Разное

Зарубежные эксперты, представляющие популярный сайт Gadget Hacks, опубликовали результаты масштабного исследования, составив список самых безопасных смартфонов, доступных в продаже на данный момент. Сообщается, что данные девайсы должны на хорошем уровне защищать персональные данные пользователей. Рейтинг состоит из устройств от корпораций Google, Apple, Samsung и Sirin Cyber.
Выбирая наиболее безопасные гаджеты, эксперты обратили внимание на самые главные параметры вроде степени надежности биометрии и шифрования, также учитывалась аппаратная безопасность и доступность VPN. Из рейтинга были исключены практически все модели смартфонов, обладающих исключительно базовыми параметрами по защите, которые они получают от стандартных мобильных платформ вроде Qualcomm.

В итоге, лидером рейтинга стал смартфон Google Pixel 4 XL, а в ТОП-3 попали еще две флагманские модели – iPhone 11 Pro Max и Samsung Galaxy S20 Ultra. Стоит отметить и наличие в списке девайса Finney от бренда Sirin Cyber.



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