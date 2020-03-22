Занимающаяся благотворительностью Чулпан Хаматова не любит тратить время на SPA-салоны

22.03.2020, 14:09, Разное

Чулпан Хаматова является одной из известнейших российских актрис: за всю карьеру она сыграла в большом количестве фильмов и спектаклей. В последнее время звезда стала активно заниматься благотворительностью, помогая детям с тяжелыми заболеваниями, и признается, ей жалко время тратить на SPA-салоны.

В недавнем интервью знаменитость назвала свои главные страсти – работу и благотворительность. Оказывается, после погружения в данные дела, 44-летняя актриса забывает о родственниках и даже о себе. Например, во время недавнего отдыха Хаматова даже на пляже писала сценарий. Впрочем, дочерям изредка удается затащить ее в SPA-салон. Даже после оздоровительных процедур актрисе казалось, что она могла провести время с большей пользой: например, поход в кинотеатр или просмотр фильмов дома.

На данный момент Хаматова ждет выхода телеверсии известного романа татарской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Премьера намечена уже на этот месяц. По словам народной артистки России, она была рада, что её пригласили на съемки киноленты. Хаматова назвала себя разноплановой актрисой, которой по силам сыграть героиню с непростым и многогранным характером.