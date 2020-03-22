Оперштаб опроверг сообщения о якобы планах ужесточить карантин

22.03.2020, 14:08, Новости дня

В оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции, возглавляемом вице-премьером Татьяной Голиковой, заявили, что никакого жесткого карантина в ближайшее время в стране вводить не планируется.

«Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет», – передает РИА «Новости» заявление оперативного штаба.

Там подчеркнули, что предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны.

В штабе также порекомендовали СМИ аккуратней работать с информацией от разного рода «источников».

Ранее источник в правительстве заявил, что власти РФ якобы склоняются к ужесточению карантина и принятию решительных мер по наращиванию тестирования на коронавирус. Позднее сообщение опроверг Информационно-коммуникационный центр.