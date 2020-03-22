Bugatti представила шесть редчайших моделей

22.03.2020, 14:06, Новости дня

Французский премиальный гигант Bugatti рассекретил шесть новых версий популярного гиперкара Bugatti Chiron.

Вместе с тем приобрести новинки станет возможным по цене около 35,6 миллиона долларов. В частности, модель Bugatti Chiron Pur Sport будет предложена ограниченным тиражом и будет продаваться за 3 миллиона долларов. Автомобиль имеет улучшенные параметры комфортности, тогда как динамика несколько упрощена.

Также покупатели смогут приобрести Bugatti Centodieci в количестве 10 машин, каждая из которых оценивается в 6 миллионов долларов. Автомобиль получил двигатель на 1500 л.с. Самым продвинутым является Chorion La Voiture Noire, который является самым дорогим и оценивается в 11 миллионов долларов.