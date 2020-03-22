В РФ рынок люксовых автомобилей с пробегом вырос на 25%

22.03.2020, 14:06, Новости дня

В РФ за прошлый месяц на вторичном рынке премиальных автомобилей продали 164 машины.

Данный результат на четверть превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Как и ранее, россияне с наибольшим интересом приобретают премиальную модель Mercedes-Benz Maybach S-Class, которая в феврале была куплена 62 клиентами. На второй строчке рейтинга остается марка Bentley, на которую пришлись 53 продажи на российском рынке.

Также покупатели на отечественном рынке активно приобретают люксовые автомобили таких марок, как Rolls-Royce, Lamborghini и некоторых других. Несмотря на экономическую обстановку, эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение спроса на премиальные машины.