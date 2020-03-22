 

Огненное ДТП с такси в Томске попало на видео

22.03.2020, 13:57, Новости дня

В Сети появились кадры аварии, произошедшей вечером в минувший понедельник, 16 марта, на проспекте Ленина в Томске.

 

Судя по записи, таксист попытался повернуть налево, однако в момент совершения пересечения встречной полосы в него врезалась легковушка, ехавшая по прямой.

После удара из-под капота такси вырвалось пламя. Водитель быстро сориентировался в ситуации и пустил в ход огнетушитель, сумев погасить огонь.

Как утверждают очевидцы, никто из участников ДТП не получил серьезных травм.



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