Патриарх Кирилл рассказал о зловредных верующих

22.03.2020, 13:53, Новости дня

«Зловредные люди, называющие себя верующими», игнорируют санитарные предписания, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после литургии в Переделкино в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского.

Патриарх призвал соблюдать все необходимые санитарные правила, «ни в коем случае их не игнорируя, как это делают люди зловредные, но именующие себя верующими, заявляя: «Где же вера наша, если мы боимся инфекции», передает РИА «Новости».

Также предстоятель РПЦ заявил, что, несмотря на распространение инфекции, человек должен заботиться о ближних, особенно пожилых людях, которые порой даже не могут самостоятельно купить продукты.

«Никто не отменял совершение добрых дел. Мы должны оставаться людьми, способными любить и помогать и одновременно достаточно сознательными и дисциплинированными, чтобы исполнять то, что необходимо с точки зрения медицины», – сказал патриарх.

В середине марта Синод Русской православной церкви утвердил санитарные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Так, во время литургии после каждого причастника ложечку должны обтирать пропитанным спиртом платом. А последующую «запивку» – давать каждому причастнику в одноразовой посуде. Также в храмах рекомендовано воздерживаться от целования чаши и рук.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как коронавирус стал испытанием добродетели верующих.