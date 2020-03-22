Коронавирус проник в Букингемский дворец до переезда королевы

22.03.2020, 13:48, Новости дня

Один из сотрудников Букингемского дворца в Великобритании заразился коронавирусной инфекцией, когда там еще проживала 93-летняя королева Елизавета Вторая и ее супруг, 98-летний принц Филип, в силу возраста входящие в группу риска, пишет The Mirror.

В соответствии с рекомендацией Национальной службы здравоохранения королева и принц самоизолировались в Виндзоре. Еженедельные аудиенции с премьер-министром стали проходить по телефону, передает РИА «Новости».

Факт заболевания одного из сотрудников был выявлен накануне.

Сотрудники королевского дворца, контактировавшие с заболевшим, в настоящее время находятся на самоизоляции.

15 марта сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп покинули Букингемский дворец в Лондоне в связи с опасностью заражения коронавирусом.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Великобритании за сутки возросло почти на 1 тыс. и превысило 5 тыс. человек. Умерли 233 человека.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире достигло 266 тыс. человек, свыше 11 тыс. человек скончались.