 

Коронавирус проник в Букингемский дворец до переезда королевы

22.03.2020, 13:48, Новости дня

Один из сотрудников Букингемского дворца в Великобритании заразился коронавирусной инфекцией, когда там еще проживала 93-летняя королева Елизавета Вторая и ее супруг, 98-летний принц Филип, в силу возраста входящие в группу риска, пишет The Mirror.

В соответствии с рекомендацией Национальной службы здравоохранения королева и принц самоизолировались в Виндзоре. Еженедельные аудиенции с премьер-министром стали проходить по телефону, передает РИА «Новости».

Факт заболевания одного из сотрудников был выявлен накануне.

Сотрудники королевского дворца, контактировавшие с заболевшим, в настоящее время находятся на самоизоляции.

15 марта сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп покинули Букингемский дворец в Лондоне в связи с опасностью заражения коронавирусом.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Великобритании за сутки возросло почти на 1 тыс. и превысило 5 тыс. человек. Умерли 233 человека.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире достигло 266 тыс. человек, свыше 11 тыс. человек скончались.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03 / Президент Польши отказался ехать в Смоленск в годовщину крушения Ту-154

14.02 / Лукашенко готов отбирать нефть из “Дружбы”

12.03 / В Украине установили первые 20 камер фотовидеофиксации на дорогах, штрафовать за нарушения начнут с 1 мая

13.02 / Кремль опубликует заключительную часть архивных фото Путина

10.03 / Скрывавшихся в Таджикистане участников банды ГТА приговорили

07.03 / Китай выделил 20 млн долларов ВОЗ на борьбу с коронавирусом

08.03 / “Мы не подстраивались под олигархов”. Гончарук записал обращение к украинцам

21.03 / В России выписаны 7 пациентов, ранее болевших COVID-19

26.02 / Голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля: Путин согласился с датой

19.03 / Администрация просит выделить ведомствам допфинансирование на сумму $ 45,8 млрд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска