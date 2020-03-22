В Испании от коронавируса за сутки умерли почти 400 человек

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22.03.2020, 13:48, Новости дня

С начала распространения коронавируса в Испании зафиксировано по меньшей мере 28 тыс. 572 случаев заражения, за последние сутки умерли почти 400 человек, сообщили в минздраве королевства.

Всего умерли 1 тыс. 720 человек, 2 тыс. 575 выздоровели. Больше всего заболевших – в Мадриде, 9 тыс. 702 человека, передает ТАСС.

В субботу сообщалось о 1 тыс. 326 жертвах инфекции.

Испания – в числе лидеров по количеству заболевших и умерших от коронавируса



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