Дочь Розы Сябитовой стала жить вместе со своим новым возлюбленным

22.03.2020, 13:30, Разное

Несколько месяцев назад дочь Розы Сябитовой Ксения заявила, что у неё появился возлюбленный. Теперь стало известно, что пара живет вместе.

Влюбленные пока не планируют официально регистрировать отношения, но постепенно подготавливают себя к будущей семейной жизни. Вскоре они планируют сделать ремонт в своей квартире, где одна из комнат будет оборудована специально для Розы Сябитовой. Дело в том, что у телеведущей очень загруженный график, из-за чего ей приходится ежедневно сниматься в 4-5 передачах, поэтому ездить в Ногинск ей не очень удобно, отметила ее дочь Ксения.



Стоит напомнить, что в 2016 году наследница телесвахи развелась с мужем, и переживала расставание очень непросто. Оказывается, экс-возлюбленный попросту был не готов к супружеской жизни: уже через месяц пара жила раздельно, что очень возмутило Розу Сябитову. «Автомобиль и квартира у них были, живи — не хочу, однако со временем начались отговорки, а дочь вообще не понимала, что происходит», – отмечала телеведущая.