 

Число зараженных коронавирусом в Германии выросло за сутки на 1,9 тыс. человек

22.03.2020, 13:30, Новости дня

В Германии за сутки на 1,9 тыс. человек возросло число заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные института имени Роберта Коха.

Общее число заразившихся в ФРГ, по официальным данным, составляет 18,6 тыс. человек, передает ТАСС.

При этом накануне вечером издание Focus Online со ссылкой на собственный анализ данных, поступивших из федеральных земель ФРГ, сообщал о 22 тыс. инфицированных.

Дело в том, что те же самые сведения из разных регионов поступают в институт Коха с некоторой задержкой, поэтому изо дня в день его статистика отстает от статистики СМИ.

От последствий коронавируса в Германии умерли 55 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире достигло 266 тыс. человек, свыше 11 тыс. человек скончались.



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