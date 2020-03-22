 

Смартфоны Xiaomi Mi Max 3 и Mi 8 Lite получили Android 10

22.03.2020, 13:30, Разное

Китайская корпорация Xiaomi сделала очередной подарок собственным потребителям. Ее сотрудники выпустили новую версию MIUI 11 на базе свежего варианта «операционки» Android 10 Mi Max 3 и Mi 8 Lite.
Речь идет о глобальной прошивке, а не тестовой или китайской модификациях. Стабильная оболочка MIUI 11 прежде была доступна для смартфонов Xiaomi Mi Max 3 и Mi 8 Lite, но базировалась она на более устаревшей системе Android 9 Pie. Первоначально оба гаджета вышли на рынок пару лет назад с Android 8 Oreo в комплектации. Они относятся к среднему уровню, а Mi Max 3 входит в закрытую серию. Международные версии смартфонов обладают зимним апдейтом безопасности «операционки» и объемом памяти в 1,8 Гб. Перед установкой обновлений рекомендуется выполнить запасную копию данных с девайса.

Официальная презентация десятой модели Android прошла в начале сентября минувшего года, она предназначалась для мобильных устройств Pixel от американской корпорации Google. Особенностями этой разработки являются внедренный рекордер дисплея, улучшенные настройки интерфейса, новые разрешения для доступа к файлам и фотографиям, а также поддержка кодека AV! и многое другое.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03 / Александр Гудков: «Мы с Варнавой не раз видели друг друга голыми»

05.03 / Скандалы: Судьба российских социологов в Ливии под контролем МИД РФ

22.02 / Дмитрий Тарасов вышел на связь после серьезной травмы

20.03 / Это «вышка»

15.05 / Внимание! Воздух в маникюрном салоне наполнен канцерогенами

12.03 / Мнение: Москва в 1896 году, исчезающий капитализм и канадское Мурино

07.02 / Ученые развенчали 3 основных мифа о сне

10.02 / «Страшная, но счастливая»: Ксения Собчак показала себя за рулем и без макияжа

13.03 / Мнение: Терешкову предлагают отправить “обратно в космос” – космобайка, как Терешкова в космос летала

12.02 / Русские на Ривьере: «Не все мы бандиты и гангстеры» (The Daily Beast, США)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска