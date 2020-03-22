Смартфоны Xiaomi Mi Max 3 и Mi 8 Lite получили Android 10

22.03.2020, 13:30, Разное

Китайская корпорация Xiaomi сделала очередной подарок собственным потребителям. Ее сотрудники выпустили новую версию MIUI 11 на базе свежего варианта «операционки» Android 10 Mi Max 3 и Mi 8 Lite.

Речь идет о глобальной прошивке, а не тестовой или китайской модификациях. Стабильная оболочка MIUI 11 прежде была доступна для смартфонов Xiaomi Mi Max 3 и Mi 8 Lite, но базировалась она на более устаревшей системе Android 9 Pie. Первоначально оба гаджета вышли на рынок пару лет назад с Android 8 Oreo в комплектации. Они относятся к среднему уровню, а Mi Max 3 входит в закрытую серию. Международные версии смартфонов обладают зимним апдейтом безопасности «операционки» и объемом памяти в 1,8 Гб. Перед установкой обновлений рекомендуется выполнить запасную копию данных с девайса.

Официальная презентация десятой модели Android прошла в начале сентября минувшего года, она предназначалась для мобильных устройств Pixel от американской корпорации Google. Особенностями этой разработки являются внедренный рекордер дисплея, улучшенные настройки интерфейса, новые разрешения для доступа к файлам и фотографиям, а также поддержка кодека AV! и многое другое.