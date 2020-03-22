Руководство шахт Кузбасса объявило о массовом сокращении работников после протестов из-за невыплаты зарплат

22.03.2020, 13:25, Новости дня

Руководство шахт Кузбасса, где рабочие протестовали из-за невыплаты зарплаты, предупредили о массовых сокращениях. На шахте “Алексиевской” в первой волне планируют уволить порядка 350 работников, сообщает проект “Сибирь.Реалии” со ссылкой на профсоюзную газету “Солидарность”.

Как утверждается, на “Алексиевской” увольнения пройдут с 20 по 24 марта. О сроках дальнейших сокращений пока не сообщается. На шахте “Заречная” и шахтоучастке “Октябрьский” руководство предупредило работников об увольнениях в конце апреля.

Работники шахт сообщают, что руководство только сейчас начало выплачивать зарплату за декабрь. Как говорят в администрации шахт, из-за остановки реализации угля у шахт нет денег, чтобы ликвидировать задолженности.

По словам конкурсного управляющего шахты “Заречной” Григория Третьяка, РЖД согласовала на март вывоз 19 тысяч тонн угля, хотя изначально запрашивались вагоны под 115 тысяч тонн. Сейчас на складах двух шахт хранится 85 тысяч тонн.

18 марта в Кузбассе побывал первый вице-премьер, председатель совета директоров компании РЖД Андрей Белоусов. Представителей “Заречной” и “Алексиевской”, а также профсоюзов на встречу с ним не позвали.

В феврале шахтерам Кемеровской области, протестующим из-за невыплат зарплат, угрожали обвинением в экстремизме “за связи с правозащитниками”. В конце января горнякам шахт “Заречная”, “Алексиевская” и шахтоучастка “Октябрьский” в Ленинск-Кузнецком районе раздали уведомления о сокращении штата.

В январе 2020 года около 300 шахтеров Кемеровской области отказались выходить на работу из-за долгов по зарплате. 14 января 2020 года руководство обещало погасить 50% задолженности за ноябрь.

В декабре 2019 года “Сибирь.Реалии” сообщили, что к ним обратились свыше 200 работников сразу трех шахт – “Заречная”, “Алексиевская” и участка “Октябрьский”. Они пожаловались на невыплату зарплат с октября. Объявить забастовку официально они не смогли из-за угрозы увольнения.

В начале декабря 68 аппаратчиц и машинистов обогатительной фабрики “Спутник” написали уведомления о невыходе на работу до полного погашения долгов по зарплате (по статье 142 Трудового кодекса РФ). Позже к этим мерам присоединились 125 работников шахты “Алексиевская” и около 60 горняков пятого участка шахты “Заречная”.

Шахты “Заречная”, “Алексиевская” и шахтоучасток “Октябрьский”, расположенные в городе Полысаево и деревне Красноярка в Ленинск-Кузнецком районе, входили в УК “Заречная”. В конце 2018 года суд признал УК несостоятельной, сейчас шахтами управляет УК “Полысаевская”. “Заречная” выставлена на торги единым лотом, её начальная стоимость – 12,37 миллиардов рублей. Шахта “Алексиевская” будет выставлена на торги по начальной цене в 3,4 миллиарда рублей.